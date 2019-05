Bastać: Građani o radovima u centru Beograda izjašnjavaće se u zgradama

Beta pre 43 minuta

Predsednik opštine Stari grad Marko Bastać izjavio je da će se na referedumu od 28. maja do 16. juna, o radovima na tom području građani izjašnjavati u svojim zgradama i da će biti obiđeni svi stanovi na teritoriji te opštine.Bastać je, za današnje izdanje lista Danas, rekao da pravo glasa ima 10.560 građana i da će referendum nadgledati "lica akreditovana za sprovođene referenduma", a da su posmatrači dobrodošli.Na pitanje kako će se čuvati listići na kojima će se građani te opštine izjasniti, on je rekao da će za listiće biti zadužena komisija sastavljena od stručnih lica iz opštine i prijavljeni građani.Prema njegovim rečima, rezultate izjašnjavanja će objaviti Gradska opština Stari grad 16. juna i proslediti ih nadležnim organima grada Beograda.On je rekao da su organi grada dužni da u predviđenom roku razmotre mišljenje građana, donesu odgovarajuće odluke i da o njima informiše javnost.Na pitanje da li su rezultati izjašnjavanja obavezujući za izvođače radova u centru grada i one koji su angažovali te izvođače, on kaže da "bilo kakvo izjašnjavanje građana danas u Srbiji nije obavezujuće ni za koji nivo vlasti pa ni za izvođače koje večiti zamenik (gradonačelnika) angažuje na sumnjiv i netransparentan način poznat kao Štraheov model"."To moramo da menjamo da bismo vratili poverenje građana u institucije i njihove političke predstavnike", rekao je Bastać, navodeći da je potrebna lustracija prema onima koji ignorišu interese građana i stručnu javnost.