NBA: Neverovatni Kavaj Lenard doneo ‘brejk’ Torontu i ‘meč loptu’ za finale! (video)

Posle četiri pobeda domaćina u prva četiri meča, Toronto je stigao do ‘brejka’ na strani u petom susretu i tako potpuno preokrene seriju u svoju korist od 0:2, do 3:2. Najzaslužniji je ponovo bio Kavaj Lenard koji je postigao 35 poena (11/25 iz igre, 5/8 trojke) uz devet asistencija i sedam skokova za 40 minuta na parketu. Toronto je u prvom poluvremenu gubio sa 14 poena razlike, ali je serijom 14:2 uspeo to da nadoknadi do kraja...