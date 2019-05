Đurić: Predlog opozicije je deklaracija o pomirenju tajkuna i terorista

Beta pre 1 sat

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je danas da predlog Deklaracije o pomirenju srpskog i albanskog naroda, koji je predložila Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, predstavlja predlog deklaracija o pomiranju tajkuna i terorista.

U intervjuu za televiziju Pink, Đurić je rekla da se nekome možda može činiti da je to preterana ocena ali da on nema razloga da objašnjava "zašto su jedni tajkuni a drugi bivši lideri OVK".

"To je politički čardak ni na nebu ni na zemlji. Protive se rešavanju statusa Kosova a smatraju da status kvo ne valja. Oni zauzimanju identičan stav kao Ramuš Haradnij. Dakle da ništa ne sme da se dira i to doslovce piše", rekao je Đurić.

On je rekao da je naročito sporno da protokol o slobodi kretanja predlažu isti ljudi koji su "uveli administrativne prelaze Jarinje i Brnjak" 2011. godine.

"I to rade ljudi koji su Srbima na Kosovu nametnuli kosovske lične karte na kojima piše 'Kosovar'", rekao je Đurić.

On je kritikovao to što opozicija ne želi da prisustvuje sednici o Kosovu u Skupštine Srbije, kojoj će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić, i ocenio da je to nepoštovanje institucija države.

Stranka Slobode i pravde predstavila je u subotu predlog Deklaracije o pomirenju srpskog i albanskog naroda koji predviđa rešavanje životnih problema ljudi, dok se statusno pitanje ostavlja po strani jer ga u ovom trenutku nije moguće rešiti zbog sasvim suprotnih pozicija.

(Beta, 05.26.2019)