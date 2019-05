U Negotinu zaplenjeno 28 kilograma marihuane

RTV pre 1 sat | Tanjug

NEGOTIN - Pripadnici MUP u Negotinu zaplenili su više od 28 kilograma marihuane i uhapsili dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, navedeno je danas u saopštenju MUP-a.

Uhapšeni su I.S. (1986) iz Negotina i D.C. (1958) iz Niša, navedeno je u saopštenju. Policija je ukupno 28,3 kilograma marihuane, upakovane u kese, smolu kanabisa i vagicu za merenje pronašla u domaćinstvu I.S. u okolini Negotina. Kako se sumnja, D.C. je u prethodnom periodu kupovao semenke kanabisa od I.S., a potom proizvodio ulje kanabisa. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti privedeni na saslušanje.