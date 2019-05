"Nema političke volje dok se ne rasvetli ubistvo Duška Jovanovića"

Blic pre 2 minuta | Srna

Predsednik Komisije za istragu napada i torture nad novinarima u Crnoj Gori Nikola Marković kaže da nije optimista da će ubistvo nekadašnjeg urednika i vlasnika dnevnog lista "Dan" Duška Jovanovića biti rešeno do kraja, jer za to nema političke volje. Marković, koji je sada na poziciji glavnog i odgovornog urednika dnevnika "Dan", kaže da nije zadovoljan radom tužilaštva, policije i onih koji se bave slučajem ubistva Jovanovića: "Do sada ne da