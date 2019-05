Han: EU pregovara sa Srbijom, ali treba rešiti pitanje dijaloga s Kosovom

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Evropski komesar Johanes Han je izjavio da je Evropska unija poslednjih godina uspela da „Zapadni Balkan stavi na tračnice“ ka Evropi i naglasio da je EU „počela pregovore(o članstvu) sa Srbijom, iako još treba rešiti situaciju oko dijaloga s Kosovom“.

Ha je to rekao u intervjuu španskom listu Mundo i kao uspeh EU naveo da je „Severna Makedonija bila na ivici propasti, a sad je stala na noge“. Evropski komesar je želeo da naglasi da „Evropa mora izvoziti stabilnost“ i naveo da je „došlo do nesporazuma kad je (predsednik Evropske komisije Žan-Klod) Junker izjavio da do kraja njegovog mandata u članstvo neće ući ni jedna zemlja“. „To nije bila odluka, već konstatacija“, dodao je Han i napomenuo