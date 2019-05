Vučić: Ne bude li kompromisa, pitanje trenutka kada će Albanci napasti

Danas pre 7 sati | Piše: Beta, FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da postoje dve mogućnosti u vezi s Kosovom – normalizacija odnosa Srba i Albanaca i zamrznuti konflikt, za koji je rekao da ne znači ništa i da Albanci mogu da ga odmrznu u svakom trenutku i napadnu Srbe.

„Pitanje je trenutka kada će Albanci da napadnu Srbe. Pitanje je dana i meseca jer oni to ne mogu više da podnesu“, rekao je Vučić podnoseći izveštaj o Kosovu i Skupštini Srbije. On je kazao da zamrznuti konflikt ne može da bude rešenje jer ga Albanci neće. Vučić je kazao da će dati sve od sebe ako Priština ukine takse na uvoz robe iz Srbije, da dodje do nekakvog kompromisa – „rešenje u kom će se voditi računa o interesu našege naroda,