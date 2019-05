Vučić o napadu rosu: Cilj Prištine hapšenje generala Bojića, veoma brinem za ono što će tek da dođe

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je bojazan, povodom zbivanja u utorak na Kosovu i Metohiji, za ono što će tek doći

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je bojazan, povodom zbivanja u utorak na Kosovu i Metohiji, za ono što će tek doći, te poručio da Srbija neće dozvoliti iživljavanje nad srpskim stanovništvom i najavio dalja ulaganja u Vojsku Srbije. "Ako neko misli da može da se iživljava nad našim stanovništvom i da to može da ponavlja, a onda da bude 'puj pike ne važi' i da za to traži sumnjiva objašnjenja - to neće moći", poručio je on. Vučić je,