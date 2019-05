"Meta – Varvarinski most" – istina o masakru

RTS pre 31 minuta

Bombardovanje Varvarinskog mosta 30. maja 1999. godine poznato je u delu evropske javnosti i kao Masakr u Varvarinu. Jedna od zaslužnih za širenje istine o ovom događaju posebno u Nemačkoj je i Gabrijela Senft, autorka knjige "Meta – Varvarinski most" u izdanju RTS Izdavaštva.

Tog toplog majskog dana ratnog proleća 1999. godine avioni bombarderi NATO-a, koji su pripadali nemačkoj vojsci, bombardovali su most u Varvarinu oko 13 časova i 25 minuta. Most je bombardovan u dva navrata, sa dve rakete. Ubijeno je 10 civila. Povređeno je ukupno 30 ljudi, sve civili, od kojih je 17 zadobilo teške telesne a 13 lakše telesne povrede. Vazdušni napad na most izvršen je na pravoslavni praznik Svetu Trojicu i pijačni dan, kada se u