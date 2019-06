Javni uvid u plan detaljne regulacije dela radne zone Sever IV

Dnevnik pre 31 minuta

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava javni uvid u Konceptualni okvir plana detaljne regulacije dela radne zone Sever IV severno od infrastrukturnog koridora u Novom Sadu.

Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i mišljenja Komisije za planove broj V-35-42/19 od 12.02.2019. godine, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava RANI JAVNI UVID u Konceptualni okvir plana detaljne regulacije dela radne zone