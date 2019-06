Švedski sud neće tražiti meru pritvora za Asanža

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Švedski sud je doneo odluku da neće tražiti meru pritvora za osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža zbog navodnih optužbi za silovanje, javlja AP

STOKHOLM- Švedski sud je odlučio da neće tražiti pritvor za osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža zbog navodnih optužbi za silovanje, javlja AP Kako je preneo portal "Lokal" to znači da tužilaštvo neće odmah tražiti njegovu ekstradiciju iz Britanije. Američka novinska agencija navodi da ta odluka suda u distriktu Upsala ne znači da će preliminarna istraga u Švedskoj biti obustavljena, već samo da neće doći do izručenja Asanža i da bi on mogao da