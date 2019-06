Milivojević: Ako se ne povuku takse i razgovor ne nastavi, Briselski sporazum više ne važi, čak ni za Srbiju

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Ništa novo ne možemo da očekujemo od sastanka u Parizu početkom jula ako se ne ukinu prištinske takse na srpsku robu, izjavio je danas bivši srpski diplomata Zoran Milivojević i poručio da su sada nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Makron u delikatnoj situaciji i da je njihov politički kredibilitet na probi.

"Ne možemo ništa novo očekivati u Parizu, ukoliko se ne ispuni ključni uslov, a to je ukidanje takse. To je potpuno jasno. Ne znam koliko su oni u stanju da to isposluju", rekao je Milivojević na TV Pink. Najbolji put i mogućnost da se dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine obnovi, on vidi u Briselskom sporazumu i ispunjavanju njegovih odredbi. "Najkraći put je da se on ispuni. Tu se EU nije pokazala kredibilnom da to učini", rekao