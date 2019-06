Zaev: EK uvrstila Severnu Makedoniju na listu 20 najvećih dostignuća EU

Blic pre 1 sat | Tanjug

Severnomakedonski premijer Zoran Zaev izjavio je danas da je Evropska Komisija uvrstila Severnu Makedoniju i njen uspeh na listu 20 najvećih dostignuća Evropske Unije u prethodnih pet godina.

On je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom EK Žan Klod Junkerom, na početku dvodnevne posete Briselu, prenosi MIA. "To je ogromno priznanje i ogroman podsticaj", rekao je Zaev i dodao da je ta zemlja za 12 meseci u potpunosti završila reforme, implementirala u osnovi Prespanski sporazum sa Grčkom i sporazum sa Bugarskom. Prema rečima Zaeva, Severna Makedonija je primer saradnje i prijateljstva u regionu, kao i na