Brnabić: Neću se izviniti, rekla sam istinu o ‘ljudima iz šume’

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da ne bi povukla svoju izjavu da u vlastima u Prištini ima ljudi „iz šume“.

Dodala je da smatra da nikako ne nipodaštava albanski narod, ali da „nema nikakvo poštovanje prema Hašimu Tačiju i Ramušu Haradinaju“. „Imate posla sa ljudima koji su bukvalno izašli iz šume. Njima je svejedno da li je tamo rat ili nije i to me plaši“, ocenila je Brnabić na konferenciji za novinare sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem. Ona je rekla da se neće izviniti zbog te svoje izjave jer smatra da je to istina.