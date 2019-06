Haradinaj: Podržavam postizanje sporazuma sa Srbijom

Danas pre 1 sat | Piše: FoNet

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da podržava postizanje sporazuma sa Srbijom koji bi doprineo recipročnom priznanju u sklopu postojećih granica dve države.

On je to izjavio tokom posete Berlinu, gde se u jutarnjim satima sastao sa Parlamentarnom grupom za Jugoistočnu Evropu Bundestaga. On će se u toku dana sastati i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, prenosi Radio Slobodna Evropa. „Sa nemačkim poslanicima razgovarali smo o dešavanjima na Kosovu i u regionu, o uskoj saradnji Kosova i Nemačke i o procesu dijaloga sa Srbijom“, napisao je on na Fejsbuku, dodajući da je „istakao svoj stav da je Kosovo