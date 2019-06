Branislav Trifunović: Građanski gnev mnogo veći od snage opozicije

N1 Info pre 2 sata | Beta Nedeljnik

Glumac Branislav Trifunović izjavio je da već odavno nije uključen u proteste i da neće govoriti na mitingu koji se organizuje u subotu.

On se, kako je rekao za časopis Nedeljnik, povukao kada je shvatio da to neće biti čisto građanski protesti. "I dalje mislim da je greška što protesti nisu građanski. U trenutku kad sam to shvatio odlučio sam da je bolje da se povučem, bolje i za mene i za sve one ljude koji su se trudili da mi pruže podršku za sve to što sam radio", rekao je Trifunović, koji je bio među organizatorima i vođama protestnih okupljanja. On je objasnio da mu se čini