"Ivanić i Stojković uradili što im je srce reklo"

Mondo pre 2 sata | Jovan Terzić

Trener i direktor Crvene zvezde govorili su o situaciji pred utakmicu Crna Gora - Kosovo. Terzić pružio podršku reprezentaciji do utakmice sa Litvanijom.

Poslednjih dana mnogo se pričalo o tome što su igrači Crvene zvezde Mirko Ivanić i Filip Stojković doneli odluku da ne igraju za Crnu Goru protiv Kosova. Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević prokomentarisao je da su to su to uradili iz patriotskih razloga i podržao je njihovu odluku. "To je njihova odluka, sigurno im nije bilo lako. Uradili su ono što im je srce reklo. I bolje što nisu igrali ako nisu bili dovoljno koncentrisani. Ako