Poraz Troickog u finalu čelendžera u Engleskoj

Bolji od srpskog asa u Surbitonu je bio domaći teniser Danijel Evans

Viktor Troicki je nakon dužeg perioda konačno odigrao kvalitetno jedan turnir, pa makar on bio i čelendžer. Imao je naš as, nekada Top 20 igrač priliku da se okiti i titulom na prestižnom takmičenju na travi u Surbitonu, predgrađu Londona, ali nije uspeo. Bolji od momčine sa Dorćola bio je domaći as Denijel Ivans sa 2:0, po setovima 6:2 i 6:3. Ovo je drugi turnir koji je Ivans osvojio nakon što je morao malo da "odmori" pošto je pao na doping