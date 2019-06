Palmer: SAD žele ukidanje taksi i dogovor o Kosovu. Vučić: Srbija za kompromis (VIDEO)

Beta pre 1 sat

Sjedinjene Američke Države (SAD) žele da se ukinu takse koje je Priština uvela na robu iz Srbije kako bi se obe strane vratile za pregovarački sto i kako bi se postigao dogovor koji će olakšati evropsku budućnost ne samo Srbije i Kosova, već i čitavog Zapadnog Balkana, izjavio je danas u Beogradu zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja Metju Palmer.

Nakon susreta sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, Palmer je rekao da je sa njim razgovarao o tome gde se trenutno nalazi dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, jer SAD smatraju da je taj proces veoma važan kako za Srbe, tako i za Kosovo.

"Vidimo da su takse prepreka. Želeli bismo da vidimo da se one ukinu i da se obe strane vrate za sto i postignu dogovor koji će da olakša evropsku budućnost ne samo Srbije i Kosova, već i Zapadnog Balkana", rekao je Palmer.

On je dodao da je Vučiću preneo da Beograd može da računa na podršku SAD evropskoj perspektivi Srbije, ali da su razgovarali i o mnogim drugim aspektima saradnje, kao i o ekonomskoj kooperaciji.

"SAD su posvećene investiranju u Srbiji i ja ću se sastati sa američkim firmama koje ovde investiraju. Razgovaraćemo o ekonomskim mogućnostima za američke poslovne ljude, kao i o tome kakvu štetu trpi američki biznis zbog taksi (Prištine)", rekao je on.

Govoreći o 20. godišnjici završetka NATO bombardovanja SR Jugoslavije, Palmer je rekao da SAD razumeju koliko je osetljivo to pitanje za ljude u Srbiji.

"Nama je jako žao zbog gubitka života, ali takvu je odluku doneo NATO zbog razloga koje je apsolutno moguće objasniti. Umesto da gledamo stalno nazad, treba da ohrabrimo ljude da gledaju napred i da se građani i Srbije i Kosova usmere na evropsku budućnost", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje šta očekuje od sastanka koji je u julu planiran u Parizu, Palmer je rekao da SAD podržavaju ono što rade evropski partneri.

"Ne mogu da kažem kakav će biti ishod razgovora u Parizu, ali je naša zajednička borba da se postigne sporazum koji bi doprineo normalizaciji odnosa. Nadam se da će sastanak biti konstruktivan i da će obe strane krenuti ka sporazumu", rekao je on.

Vučić: Nije postojao dovoljan razlog na agresiju NATO ali naša je budućnost u dobrim odnosima sa SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da "nije postojao dovoljan razlog" za agresiju NATO na SRJ 1999. godine ali je i dodao da ako građani Srbije misle da treba ići u budućnost uz loše odnose sa SAD, da treba da nađu novog predsednika ili Vladu.

Navodeći da je NATO agresija uništila mnogo ljudskih života i ekonomsku i političku infrastrukturu Srbije u smislu odnosa prema Zapadu decenijama kasnije, Vučić je rekao da je srpski narod platio cenu koju nije zaslužio iako, kako je naveo, "nismo uvek bili anđeli".

"Neodbranjiva je pozicija NATO od pre 20 godina. Nije postojao dovoljan razlog za agresiju ali se nadam da će za 10 godina ljudi koji su u tome učestvovali sagledati sve iz ugla prava jednog malog naroda na postojanje i život", naveo je Vučić na konferenciji za novinare posle sastanka sa američkim diplomatom Metjuom Palmerom.

Vučić je naveo da Srbija mora da nauči da poštuje svoju prošlost, ali više od svega budućnost svoje dece.

"Naše je da ne zaboravljamo stvari ali i da je ono što će se dogoditi uvek važnije od onog što je bilo. Moramo da se skoncentrišemo na budućnost, a naša budućnost treba da bude u dobrim odnosima sa SAD i daću sve od sebe da takve odnose gradimo", kazao je Vučić.

Govoreći o sastanku lidera Zapadnog Balkana u Parizu najavljenom za 1. jul, predsednik Srbije je rekao da još nije siguran da li će sastanka uopšte biti.

"Mi smo spremni ali ne mislim da iko želi još jednom da čuje da kako neko neće da ukida takse", rekao je Vučić i dodao da ne veruje da se istorijske stvari "rešavaju na jednom ili dva sastanka".

Vučić o sastanku sa Palmerom: Rešenje za Kosovo samo uz poštovanje interesa Srba i Albanaca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Metjuom Palmerom saglasio da se samo razgovorima i uz poštovanje interesa srpskog i albanskog naroda može doći do nekakvog rešenja za Kosovo.

Obraćajući se novinarima posle sastanka sa američkim diplomatom u Beogradu, Vučić je rekao da je sa Palmerom vodio "veoma otvoren i konkretan dijalog" o odnosima Beograda i Prištine i razlozima za zastoj dijaloga.

"Razgovarali smo kako da zajednički uložimo napore da se sačuvaju mir i stabilnost, o uspostavljanju normalnog svakodnevnog života za Srbe na Kosovu. Naše pozicije su različite, SAD su priznale nezavisnost Kosova ali smo apsolutno saglasni da samo razgovorima kao i uz poštovanje interesa Srba i Albanaca može doći do nekog rešenja", kazao je Vučić.

On je kazao da je američkog diplomatu "zamolio" da razume potrebu pronalaženja kompromisa za Kosovo na kom, kako je rekao, Srbija insistira.

"Rekao sam mu da nisu istinite priče koje postoje u zapadnoj javnosti kako je Srbija iskoristila uvođenje taksi da zatvori dijalog. Ako niste u stanju da prebacite kese sa jedne na drugu teritoriju, o čemu drugom da razgovarate", upitao je predsednik Srbije.

Vučić je izrazio zahvalnost SAD za podršku evropskom putu i modernizaciji Srbije ali i za razumevanje njene vojne neutralnosti što će kako je rekao, ostati opredeljenje Beograda i u narednom periodu.

"Naši bilateralni odnosi su u uzlaznoj putanji, verujem da mogu biti samo bolji u budućnosti. Uskoro očekujemo da sa američkim kompanijama počnemo da radimo neke od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Nastavljamo dobru vojnu saradnju, posebno sa Nacionalnom gardom Ohaja", naveo je Vučić.

On je dodao da je Palmeru preneo poziv za američkog predsednika Donalda Trampa da poseti Srbiju, navodeći da je malo zemalja u svetu u kojoj bi Tramp mogao da ima toliku podršku.

"Biću uporan po tom pitanju iako znam da ne možemo da očekujemo neku veliku promenu stava SAD oko Kosova ali bi nam trebao nešto balansiraniji stav Vašingtona i odnos koji bi vodio računa o interesima Srbije u budućnosti", kazao je Vučić.

"Male šanse za sastanak u Parizu"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je "vrlo moguće ili gotovo verovatno" da neće biti sastanka lidera regiona u Parizu 1. jula jer misli da su male šanse da rukovodstvo u Prištini do tada ukine takse na robu iz Srbije i BiH.

Na sednici Nacionalnog konventa o EU u Narodnoj skupštini, Vučić je rekao da je deo međunarodne zajednice ojačao poziciju kosovskog premijera Ramuša Haradinaja kada su skrenuli pažnju sa razgovora u kojima su učestvovali kosovski predsednik Hašim Tači, Vučić i visoka predstavnika Federika Mogerini i kada je počelo da se insistira da se razgovara isključivo o nezavisnosti celine Kosova.

"I danas smo u ćorsokaku. Haradinaj ne želi (da ukine takse) dok na izborima ne naplati tu 'tvrdu poziciju', a niko drugi za to nema snage jer bi doživeo izborni debakl. Tako da sumnjam da ćemo uskoro to moći da očekujemo i smatram da je vrlo moguće ili gotovo verovatno da sastanka u Parizu ne bude. To donosi dodatne teškoće za sve", rekao je Vučić.

On je rekao da će zvanični Beograd na sastanak svakako ići ako dobije poziv, ali da je njegova procena da neće biti uslova za organizovanje sastanka.

"To je moja procena. Plašim se da je ispravna, a nadam se da grešim", rekao je on.

(Beta, 06.10.2019)