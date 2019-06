Rafa: Ne razmišljam o RF i Novaku, idem svojim putem

N1 Info pre 22 minuta | Ivana Salapura

Španski teniser Rafael Nadal izjavio je da mu primarni cilj u karijeri nije da obori rekorde Rodžera Federera ili Novaka Đokovića, pošto je već otišao mnogo dalje od onoga što je sanjao.

Nadal je u nedelju ponovo ispisao istoriju tenisa - osvojio je 18. Gren slem titulu, 12. na Rolan Garosu. U velikom finalu Rafa je pobedio Dominika Tima sa 3:1. "Prvi set je bio izuzetno naporan, visok je bio intenzitet. Teško je bilo to održati čitav meč. U drugom smo već lakše osvajali servis gemove. Odigrao sam loše na 6:5 i to je bilo to. Otišao sam do toaleta, imao sam prilike d amalo razmislim o tome šta se dešava i sa jasnom idejom se