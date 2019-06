Srbija uz veliku pomoć navijača do druge pobede u Otavi

N1 Info pre 1 sat | Igor Jagličić

Odbojkaška reprezentacija Srbije u petom kolu Lige nacija ostvarila je drugu uzastopnu pobedu, pošto je u Otavi savladala domaću selekciju Kanade 3:2, po setovima 25:17, 24:26, 25:21, 26:28, 15:12.

Srbija je imala veliku podršku sa tribina, na putu do drugog trijumfa. Možda je pobeda mogla da bude i ubedljivija, da su puleni Nikole Grbića iskoristili bar neku šansu u završnici drugog i posebno četvrtog seta, ali je na kraju bilo najslađe do trijumfa doći posle taj-brejka. A prvi set je u potpunosti pripao Srbiji. Iako je Stiven Mar do prvog tehničkog tajm-auta nanizao pet uzastopnih poena, za vođstvo Kanade od 8:7, „Petković i drugovi”