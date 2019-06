Avganistanac negira ubistva sunarodnika u Beogradu

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD: Avganistanac A.S. (39) negirao je danas na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu da je podstrekavač ubistava svojice sunarodnika koja su se dogodila prethodnih dana u Beogradu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo da mu se odredi pritvor, a sud je predlog usvojio, rekla je za portparol tužilaštva Irena Bjeloš. Pritvor mu je određen po svim zakonskim osnovima- zbog opasnosti od bekstva, da ne utiče na svedoke, da ne ponovi krivično delo i zbog uznemirenja javnosti. A.S. se tereti za podstrekivanje na teško ubistvo i to iz koristoljublja i radi prikrivanja drugog krivičnog dela. Sumnja se da je on početkom juna ove