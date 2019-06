Tražili smo vrućinu, stigla nam je

RTS pre 1 sat

Nakon hladnog i kišovitog maja, vreli junski dani. Do kraja nedelje živa u termometru će dostizati 36 podeljak. Neće biti ni vetra da pomogne.

Sunčano i toplo. Sunčano i toplije. Sunčano i veoma toplo – tako ukratko izgleda vremenska prognoza za naredne dane. Danas će biti do 32 stepena, kao i sutra, dok se od četvrtka do kraja nedelje prognozira do 36 stepeni. Najniža temperatura biće oko 21 stepen. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže za RTS da neće biti olakšanja u vidu vetra, koji bi eventualno mogao da bude slab do umeren. Vlažnost vazduha ne bi trebalo da predstavlja problem.