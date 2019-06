Dačić: Sledeći cilj Prištine je osvajanje „Trepče“, moguće postavljanje bombi na KiM

Sputnik pre 3 sata

Sledeći cilj Prištine je osvajanje „Trepče“, upozorio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić posle sednice Saveta bezbednosti UN, prenosi Tanjug.

Dačić je rekao da bi jedan od ciljeva moglo da bude i podmetanje raznih eksplozivnih naprava širom severa Kosova i Metohije. „Postoje takva saznanja i mi smo to podelili sa zapadnim partnerima i oni sve to znaju. To je veliki izazov i zato sam upozorio Kfor, jer im je zadatak da štite sve građane, bez obzira da li su Srbi ili Albanci, da spreče napad na sever Kosova. Ukoliko to Kfor ne uradi, dolazimo u veliki rizik za destabilizaciju čitavog