Tramp: Moguće premeštanje 2.000 vojnika u Poljsku

Blic pre 10 sati | Tanjug

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da razmatra mogućnost premeštanja dodatnih 2.000 američkih vojnika u Poljsku iz Nemačke ili neke druge evropske zemlje.

On je, međutim, na sastanku sa poljskim predsednikom Andžejem Dudom u Vašingtonu napomenuo da konačna odluka o tome još nije doneta, javio je AP. Tramp je kazao da SAD imaju razmeštene desetine hiljada vojnika u Nemačkoj već "dugo, dugo vremena" i da će verovatno premestiti "izvestan broj" njih u Poljsku, ako se "dogovorimo da to uradimo". On je dodao da je Pojska zainteresovana da kupi više od 30 aviona F-35 od SAD. Poljski zvaničnici su