MVP finala – Kavaj Lenard: Ja volim košarku, a mislili su da lažem…

Hot sport pre 52 minuta | Stefan Smuđa

Superstar Toronto Reptorsa po drugi put u karijeri je dobio trofej ‘Bil Rasel’ za najboljeg igrača finalne serije NBA lige.

Košarkaši Toronta osvojili su šampionski NBA prsten pobedom od 4:2 u finalnoj seriji protiv Golden Stejt Voriorsa, a najzaslužniji za to bio je Kavaj Lenard. On je prosečno u šest utakmica finala beležio 28,2 poena i 9,8 skokova po meču. – Mnogi su sumnjali u mene. Mislili su da ili lažiram povredu ili da ne želim da igram za tim… Bio sam razočaran… Ja volim košarku, teško mi je bilo da ne igram. Znao sam da moram sebe da učinim srećnim, da to