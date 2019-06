Plava zastava na Adi: Počela sezona kupanja, u Savsko jezero samo od 10 do 19 sati

Blic pre 6 sati | Tanjug

Sezona kupanja na Adi Ciganliji zvanično je danas otvorena podizanjem Plave zastave, kao najvišeg međunarodnog priznanja za kvalitet vode i bezbednost na kupalištu.

Plaže na Adi biće otvorene svakog dana od 10 do 19 sati do 8. septembra, do kada će na jezeru biti prisutne spasilačka služba i služba Hitne pomoći. Plavu zastavu je podigao predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević, podsećajući da Ada već nekoliko godina ima potvrdu kvaliteta vode i bezbednosti posetilaca. On je istakao da je kvalitet vode na veoma zadovoljavajućem nivou, a da ga Gradski zavod za javno zdravlje proverava dva puta nedeljno.