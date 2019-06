Počinje naplata putarine kroz Grdelicu

N1 Info pre 4 sata | N1 Beograd

Putarinu od naplatne rame Doljevac do Preševa od danas u podne plaćaće svi koji se zapute novim autoputem, odnosno deonicom Koridora 10 kroz Grdeličku klisuru.

Putarina za putnička vozila od Doljevca do Preševa iznosi 540 dinara, dok je za autobuse cena 1.620 dinara. Kamioni će prolazak ovom deonicom plaćati 3.240 dinara, saopšteno je iz Puteva Srbije. Vozači za put do gradova na jugu Srbije, ali i do Severne Makedonije i Grčke, treba da pripreme novac za prolazak novootvorenom deonicom autoputa, koji je posle višegodišnje gradnje svečano otvoren 18. maja. Vlada Srbije zatražila je da se poveća cena