Pompeo najavljuje rat protiv Irana: Sve opcije su na stolu, ali ne želimo vojni sukob! SAD uopšte neće tražiti odobrenje Kongresa za napad na Teheran! (video)

Kurir pre 2 sata

"SAD razmatraju sve opcije suprotstavljanja Iranu, uključujući vojnu, ali Vašington ne želi rat sa Teheranom", rekao je američki državni sekretar Majkl Pompeo.

"Sjedinjene Države razmatraju ceo spektar opcija (suprotstavljanja Iranu). Mi smo nekoliko puta o tome informisali predsednika (Donalda Trampa) i nastavićemo da ga obaveštavamo“, rekao je Pomeo. Odgovarajući na pitanje novinara da li SAD razmatraju ratnu opciju protiv Irana, državni sekretar je odgovorio: "Naravno“. Chris asks Secretary Pompeo @SecPompeo what President Trump is going to do about Iran’s aggression in the latest alleged attacks