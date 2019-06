Vremenske nepogode i narednih dana: RHMZ upozorava na veoma obilne pljuskove, grad i jak vetar! Evo kada se očekuje ponovni rast temperatura (foto)

Kurir pre 7 sati

Jake pljuskove s grmljavinom koji će povremeno prekidati toplo vreme možemo da očekujemo i narednih dana.

U Srbiji će do kraja dana biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, intenzivnijim u centralnim, zapadnim i južnim krajevima. Zbog toga je na teritoriji cele Srbije danas na snazi narandžasti meteoalarm. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20 C, najviša od 26 do 30 C. Sutra nas očekuje promenljivo, sparno i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima