Brnabić u Parizu: Prištinsko ukidanje taksi - siguran put do sastanka

Blic pre 1 sat | Tanjug

Da li će biti sastanka u Parizu 1.jula još nije poznato jer bi on, posle onog berlinskog, trebalo da da neki rezultat, a to je nastavak dijaloga Beograda i Prištine, a toga ne može biti dok Priština ne pristane da ukine takse, rekla je danas premijerka Ana Brnabić. "I to nije nešto što kaže samo Beograd, to kažu svi međunarodni partneri - od SAD, preko članica EU do ljudi koji su inicirali sastanke u Berlinu i Parizu", rekla je Brnabić