Erdogan: Ne verujem da je Morsi umro prirodnom smrću

Blic pre 32 minuta | Tanjug

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan rekao je danas da ne veruje da je bivši egipatski predsednik Mohamed Morsi umro prirodnom smrću.

Erdogan je to rekao u istanbulskoj džamiji u kojoj se okupilo na stotine ljudi radi molitve za preminulog Morsija, prvog demokratski izabranog predsednika Egipta, a koji je svrgnut u državnom udaru 2013. godine, prenela je agencija AP. "Mohamed Morsi je otišao Bogu tokom suđenja. Da li je to bio normalan odlazak ili su tu bili uključeni neki drugi uzroci, to je nešto o čemu treba razmisliti", istakao je turski predsednik. "Ne verujem da je to