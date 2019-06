Veliko iznenađenje za "delfine": Ukoliko Srbija savlada Kanadu neće igrati protiv unapred viđenih Mađara

Blic sport pre 1 sat | A. B.

Vaterpolo reprezentacija Srbije će u slučaju pobede nad Kanadom u četvrtfinalu završnice Svetske lige igrati protiv Australije, i to drugi put na turniru. "Kenguri" su iznenađujuće izbacili Mađarsku sa 16:15 (1:2, 0:3, 4:2, 5:3, 6:5), posle boljeg izvođenja peteraca. To znači da će "delfini" čiji je "Uniqa" sponzor, za plasman u finale igrati sa Australijom iako je unapred viđeno da će to biti Mađari, ali... Čuda se dešavaju i u ovom sportu.