Još crnogoraca palo u najvećoj zapleni kokaina u istoriji: Trojica Kotorana uhapšeno na teretnom brodu sa drogom vrednom milijardu dolara! Evo o kome je reč!

Kurir pre 1 sat

Trojica državljana Crne Gore uhapšena su zbog sumnje da su učestvovali u pokušaju šverca više od 16 tona kokaina, koji je zaplenjen na teretnom brodu u Filadelfiji, preneo je danas list Dan pozivajući se na američke medije.

Uhapšeni su pomorci iz Kotora Boško Marković (37), Aleksandar Kavaja (25) i Nenad Ilić (39, piše Dan. Sva trojica bili su članovi posade broda MSC Gajan, u vlasništvu jedne švajcarske kompanije, na kojem su pronađene desetine pakovanja kokaina. Four More Charged in Record-Setting Port of Philadelphia Drug Bust https://t.co/8KLURuHllx pic.twitter.com/M1p7NBKmv5 — TheEazyCadet (@CadetLazy) June 20, 2019 Osim njih, pre dva dana je uhapšen i njihov