Real šampion 35.: Put u istoriji Barselona i Pešić popustili u četvrtoj, "kraljevići" podigli pehar usred Katalonije /foto/ /video/

Blic sport pre 7 minuta | A. B.

Košarkaši Real Madrida osvojili su titulu prvaka Španije 35. put u istoriji u četvrtom meču velikog finala protiv Barselone - 74:68 (24:21, 13:12, 18:14, 19:21) na terenu "blaugrane".

Ukupnim rezultatom u seriji od 3:1, "kraljevići" su vratili najvećem rivalu za ono finale Kupa Kralja kada je tim Svetislava Pešića podigao pehar. Ipak, to nije neka uteha, dvorana u Kataloniji je u suzama i zvižducima "častila" klub iz prestonice. Pablo Laso može da bude zadovoljan izdanjem petorice izabranika koji su došli do dvocifrenog učinka, a to su redom bili Entoni Rendolf (10p, 6 sk), Rudi Fernandez 12, Fakundo Kampaco 15, Tavares 10,