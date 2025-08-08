"Fudbal je pokazao surovu stranu" Blagojević o propuštenim prilikama, Đurđeviću, pa poslao jasnu poruku

Fudbaleri Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od škotskog Hibernijana 0:2, u prvoj utakmici dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Trener Partizana Srđan Blagojević imao je pomešana osećanja. "Odigrali smo prvo poluvreme ovog dvomeča. Rekao sam igračima da je ovo samo prvi deo utakmice i da će se konačni pobednik odlučivati u Edinburgu. Ostajem pri tome. Turbulentna utakmica, mogli smo da vidimo sve i svašta, promene scenarija iz minuta u minut, mnogo dešavanja. Sjajna atmosfera, hvala navijačima na tome. Moj konačni utisak, vruće glave, jeste da su mi osećanja drastično pomešana. Koliko sam