"Fudbal je pokazao surovu stranu" Blagojević o propuštenim prilikama, Đurđeviću, pa poslao jasnu poruku

Kurir pre 53 minuta
"Fudbal je pokazao surovu stranu" Blagojević o propuštenim prilikama, Đurđeviću, pa poslao jasnu poruku

Fudbaleri Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od škotskog Hibernijana 0:2, u prvoj utakmici dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Trener Partizana Srđan Blagojević imao je pomešana osećanja. "Odigrali smo prvo poluvreme ovog dvomeča. Rekao sam igračima da je ovo samo prvi deo utakmice i da će se konačni pobednik odlučivati u Edinburgu. Ostajem pri tome. Turbulentna utakmica, mogli smo da vidimo sve i svašta, promene scenarija iz minuta u minut, mnogo dešavanja. Sjajna atmosfera, hvala navijačima na tome. Moj konačni utisak, vruće glave, jeste da su mi osećanja drastično pomešana. Koliko sam
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Blagojević: „Ne predajemo se i idemo u Škotsku da vratimo izgubljeno“

Blagojević: „Ne predajemo se i idemo u Škotsku da vratimo izgubljeno“

Danas pre 1 sat
Blagojević tužan i ponosan

Blagojević tužan i ponosan

Politika pre 59 minuta
Male su šanse da ponovo gledamo meč AEK – Partizan

Male su šanse da ponovo gledamo meč AEK – Partizan

Danas pre 4 sati
Blagojević odabrao tim za Hibernijan: Jurčević na terenu od prvog minuta

Blagojević odabrao tim za Hibernijan: Jurčević na terenu od prvog minuta

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Blagojević: „Ne predajemo se i idemo u Škotsku da vratimo izgubljeno“

Blagojević: „Ne predajemo se i idemo u Škotsku da vratimo izgubljeno“

Danas pre 1 sat
Vanja kapiten: ''Samo polako, imamo šanse''

Vanja kapiten: ''Samo polako, imamo šanse''

Sportske.net pre 53 minuta
"Fudbal je pokazao surovu stranu" Blagojević o propuštenim prilikama, Đurđeviću, pa poslao jasnu poruku

"Fudbal je pokazao surovu stranu" Blagojević o propuštenim prilikama, Đurđeviću, pa poslao jasnu poruku

Kurir pre 53 minuta
Kako je Zdravko Jokić ocenio arbitražu u Humskoj?

Kako je Zdravko Jokić ocenio arbitražu u Humskoj?

Sportske.net pre 48 minuta
Slučajno unela nož: Tužilaštvo neće goniti suprugu saradnika kavačkog klana

Slučajno unela nož: Tužilaštvo neće goniti suprugu saradnika kavačkog klana

Danas pre 24 minuta