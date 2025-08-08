Blagojević tužan i ponosan

Srđan Blagojević, šef stručnog štaba Partizana, nije bio razočaran igrom uprkos porazu. “Očigledno da smo predodređeni za rolerkostere, turbulencije, emocije, što je u nekom trenutku pozitivno.

Koliko sam tužan zbog rezultata, toliko sam ponosan na ovu grupu momaka. Pokazali su volju, želju, energiju, pripadnost klubu, ali i kvalitet i želeli da obraduju navijače. Izuzetno mi je žao što smo izgubili. Poručujem svima da se ne predajemo, idemo u Škotsku da odigramo na isti način i pokušavamo da nadoknadimo ono što smo ovde izgubili”, reko je Blagojevič, preneo Sportski žurnal. Isključenje Vukašina Đurđevića u 34. minutu odredilo je tok meča u Humskoj.