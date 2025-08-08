Blagojević odabrao tim za Hibernijan: Jurčević na terenu od prvog minuta

Fudbaleri Partizana na svom terenu od 21.00 dočekuju Hibernijan (Škotska) u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Trener Partizana Srđan Blagojević se odlučio za sledeći sastav: M. Milošević, Roganović, Simić, Đurđević, Jurčević, Dragojević, Ugrešić, Sek, Vukotić, Trifunović, J. Milošević. Poznat je i tim Hibernijana koji će istrčati na teren. Smit, O’Hora, Buširi, Iredejl, Obita, Kejden, Levit, Muligan, Bojl, Bouvi, MekGrat. Pobednik ovog dvomeča će za ulazak u Ligu konferenacija igrati protiv poraženog iz duela AEK Larnaka – Legija (Poljska).