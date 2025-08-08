Blagojević odabrao tim za Hibernijan: Jurčević na terenu od prvog minuta

Danas pre 3 sata  |  M. L.
Blagojević odabrao tim za Hibernijan: Jurčević na terenu od prvog minuta

Fudbaleri Partizana na svom terenu od 21.00 dočekuju Hibernijan (Škotska) u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Trener Partizana Srđan Blagojević se odlučio za sledeći sastav: M. Milošević, Roganović, Simić, Đurđević, Jurčević, Dragojević, Ugrešić, Sek, Vukotić, Trifunović, J. Milošević. Poznat je i tim Hibernijana koji će istrčati na teren. Smit, O’Hora, Buširi, Iredejl, Obita, Kejden, Levit, Muligan, Bojl, Bouvi, MekGrat. Pobednik ovog dvomeča će za ulazak u Ligu konferenacija igrati protiv poraženog iz duela AEK Larnaka – Legija (Poljska).
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Male su šanse da ponovo gledamo meč AEK – Partizan

Male su šanse da ponovo gledamo meč AEK – Partizan

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanŠkotskaPoljska

Sport, najnovije vesti »

Blagojević: „Ne predajemo i da idemo u Škotsku da vratimo izgubljeno“

Blagojević: „Ne predajemo i da idemo u Škotsku da vratimo izgubljeno“

Danas pre 12 minuta
Ljajić potpisao za Sarajevo: Dvogodišnji ugovor i pozamašna plata

Ljajić potpisao za Sarajevo: Dvogodišnji ugovor i pozamašna plata

Danas pre 1 sat
Isključenje Đurđevića skupo koštalo Partizan: Crno-beli će imati težak zadatak u Škotskoj ukoliko žele da idu dalje

Isključenje Đurđevića skupo koštalo Partizan: Crno-beli će imati težak zadatak u Škotskoj ukoliko žele da idu dalje

Danas pre 37 minuta
Partizan sprema novi spektakl na Tašmajdanu

Partizan sprema novi spektakl na Tašmajdanu

Danas pre 2 sata
Male su šanse da ponovo gledamo meč AEK – Partizan

Male su šanse da ponovo gledamo meč AEK – Partizan

Danas pre 2 sata