Piter Olajinka pred novim angažmanom? Nekadašnji as Crvene zvezde nedavno je napustio Marakanu...

Kurir
Piter Olajinka se pre više od mesec dana rastao sa Crvenom zvezdom i slobodan je u izboru nove sredine.

Nigerijac nije uspeo da se posle teške povrede vrati u prepoznatljivu formu, pa su dve strane odlučile da raskinu saradnju. Ali, ne bi trebalo da bivši član Slavije iz Praga ima problema da nađe novi klub. Kako pišu turski mediji, Amed je zainteresovan za iskusnog ofanzivca. Lider drugoligaškog karavana želi da obezbedi plasman u elitni rang, a u tome bi trebalo da ima pomoć od Olajinke. Amed je posle 17 kola lider Prve lige Turske sa 35 bodova, dva više od
