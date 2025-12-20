Kodi: "Niko nije umro od promašenog slobodnog bacanja"

Kodi: "Niko nije umro od promašenog slobodnog bacanja"

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Virtus u na svom terenu sa 90:89 u 17. kolu Evrolige, prekinuli su seriju od tri poraza i sada imaju skor 10-7.

Kodi Miler-Mekintajer je ponovo predvodio Zvezdu sa 21 poenom i 10 asistencija, a posle meča je novinarima rekao sledeće: "Odbrana, kada igramo odbranu možemo da trčimo u tranziciji. Odbrana je ta koja je odlučila, imamo dovoljno igrača koji mogu da pogode u napadu svake večeri, ali večeras smo odigrali fokusirano u odbrani. Držali smo se zajedno. Nismo osećali pritisak, držali smo se zajedno i pobedili. Sve počinje od odbrane, naša igra ide iz odbrana i to je to",
Košarka Crvena Zvezda Evroliga

