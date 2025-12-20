Moneke zabrinut: "Sada to ne osećam, 89 poena je previše" VIDEO

B92 pre 1 sat
Moneke zabrinut: "Sada to ne osećam, 89 poena je previše" VIDEO

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke bio je zabrinut posle pobede nad Virtusom u ludoj završnici.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Virtusa 90:89 u 17. kolu Evrolige. Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 21 poenom, uz 10 asistencija. Džordan Nvora je dodao 20 poena, Čima Moneke je upisao 13 poena i sedam skokova, dok je Semi Odželej postigao 11 poena. "Osećam se drugačije, kada smo imali niz od sedam pobeda imao sam osećaj da svakog možemo da pobedimo i zaustavimo. Sada to ne osećam, 89 poena je previše. Znali smo ko je Edvards,
