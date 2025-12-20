Ni Mekintajer, ni Nvora - već Odželej

Crvena zvezda je posle drame savladala Virtus 90:89 i prekinula seriju poraza u Evroligi.

Blistao je Kodi Miler-Mekintajer sa 21 poenom i 10 asistencija, a pratio ga je Nvora sa 20 poena. Ipak, prema vašim ocenama, najbolji na parketu je bio Semi Odželej sa 4,17, dok su iza njega ostali najbolji strelci - Miler-Mekintajer je dobio 3,9, a Nvora 3,89. Saši Obradoviću ste dali 3,44, dok je cela ekipa ocenjena kao vrlo dobra - 3,68. Najgore ste ocenili Devontea Grejema sa 2,75. Amerikanac se još uvek traži u Zvezdinom dresu posle povrede dobijene na početku