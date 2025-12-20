FOTO Svi gledali u prelepu srpsku odbojkašicu u Areni: Nekada igrala za Zvezdu, a sad pokazala nešto neobično

Nova pre 4 sati  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Virtus u Areni sa 90:89, a na tom meču je bila i bivša odbojkašica crveno-belih.

Milica Tasić je odlučila da dođe u Beograd sa izabranikom Lukom Vildozom koji je nosio dres Virtusa protiv Zvezde. Prošlog leta su se venčali u Beogradu pre nego što su se preselili u Bolonju zbog njegovih profesionalnih obaveza. Ona je gledala i meč Partizana i Vritusa, a onda i meč protiv Crvene zvezde. Ona je od 2014. do 2021. godine nosila dres Zvezde. Ona je podelila sada neobičnu fotografiju iz Arene jer je držala majicu na kojoj se nalazila fotografija
Ključne reči

KošarkaOdbojkaCrvena ZvezdaPartizanBolonja

