(Video) Noć za istoriju: Pazarci razbili Vojvodinu, a hiljade ljudi dočekale heroje u Novom Pazaru

Fudbaleri Novog Pazara ostvarili su značajnu pobedu u 24. kolu Superlige Srbije, savladavši Vojvodinu u Novom Sadu rezultatom 3:0.

Ekipa koju predvodi trener Nenad Lalatović odigrala je taktički veoma zrelu i disciplinovanu utakmicu, u kojoj je u potpunosti kontrolisala tok meča. Junak susreta bio je Camaj, koji je postigao dva pogotka, dok je konačan rezultat postavio Stanisavljević. Trijumf na stadionu „Karađorđe“ doneo je Novom Pazaru potpuno zaslužena tri boda. Utakmicu su sa tribina pratili i navijači Novog Pazara, koji su bodrili svoj tim tokom čitavog meča. Slavlje se, međutim, nije