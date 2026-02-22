Da li znate kada je Partizan poslednji put pobedio crvenu Zvezdu na Marakani? Bila je to sezona kada se tek pojavio tik tok...

Kurir pre 21 minuta
Da li znate kada je Partizan poslednji put pobedio crvenu Zvezdu na Marakani? Bila je to sezona kada se tek pojavio tik tok...

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se na stadionu "Rajko Mitić" (17.00) u okviru 178. večitog derbija.

Zvezda je u ovom monetu lider u Superligi Srbije i beži jedan bod Partizanu. Crno-beli, ako žele novo čudo i šampionsku titulu, kao u sezoni 2016/2017, mora kako zna i ume da pobedi Zvezdu u njenoj kući. Tradicija u poslednjih osam godina ne ide na ruku Partizanu, pošto crno-beli od te sezone, talnije od aprila 2017. nisu slavili u domaćem prvenstvu protiv Zvezde na Marakani. Tada je Partizan golovima Leonarda i Tavambe pobedio sa 3:1 i ako izuzmemo pobedu u finalu
