Da li znate kada je Partizan poslednji put pobedio crvenu Zvezdu na Marakani? Bila je to sezona kada se tek pojavio tik tok...

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se na stadionu "Rajko Mitić" (17.00) u okviru 178. večitog derbija.

Zvezda je u ovom monetu lider u Superligi Srbije i beži jedan bod Partizanu. Crno-beli, ako žele novo čudo i šampionsku titulu, kao u sezoni 2016/2017, mora kako zna i ume da pobedi Zvezdu u njenoj kući. Tradicija u poslednjih osam godina ne ide na ruku Partizanu, pošto crno-beli od te sezone, talnije od aprila 2017. nisu slavili u domaćem prvenstvu protiv Zvezde na Marakani. Tada je Partizan golovima Leonarda i Tavambe pobedio sa 3:1 i ako izuzmemo pobedu u finalu