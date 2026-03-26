Čima Moneke MVP 33. kola Evrolige

Krilni centar Crvene zvezde Čima Moneke proglašen je za MVP-a 33. kola Evrolige, objavljeno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

U pobedi Crvene zvezde na gostovanju kod Baskonije 108:100 posle produžetka, Čima Moneke je upisao 22 poena, osam skokova, po dva skoka i asistencije i jednu blokadu za indeks korisnosti 32. Rival iz redova Baskonije Trent Forest zabeležio je veći indeks korisnosti (36) zahvaljujući 31 ubačenom poenu, dve blokade, četiri asistencije i dve ukradene lopte. Drugi put u sezoni, peti put u karijeri, Moneke dobija ovo priznanje. Iza sebe je ostavio Džanana Musu, Elija