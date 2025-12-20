Novinari pitali Luku Vildozu o skandalu sa vozilom hitne pomoći u Bolonji: Evo kako je odgovorio Argentinac

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras ekipu Virtusa iz Bolonje u ludoj i dramatičnoj završnici košem Batlera na 20 sekundi do kraja, da bi nakon toga Karsen Edvards promašio šut za tri za Italijane - 90:89.

Jedan od najboljih igrača na terenu za Virtus bio je Luka Vildoza sa 16 poena uz devet asistencija i četiri skoka. Interesantno je da su ga novinari posle ove utakmice pitali i za skandal sa kolima hitne pomoći koji se desio pre par meseci u Bolonji, zbog čega je Argentinac čak bio i priveden. Nije hteo mnogo da priča o tome Luka Vildoza, pa je samo izustio: - Videćemo, ne znam, videćemo... A da li će se Luka Vildoza vratiti u Beograd jednog dana? - Isti odgovor,