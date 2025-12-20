Prelepa srpska odbojkašica skretala poglede u Areni, nekada igrala za Zvezdu, sada gledala muža u crno-belom

Košarkaši Crvene zvezde došli su do desete pobede u sezoni u petak u Beogradskoj areni, pošto su posle velike borbe i preokreta srušili Virtus 90:89.

Utakmicu je ispratio veliki broj gledalaca u najvećoj dvorani na ovim prostorima. Saša Obradović je mogao da odahne nakon niza od tri poraza, a košarkaši da se presaberu pred završne utakmice u kalendarskoj 2025. godini i ulazak u 2026. sa ambicijama koje se tiču plej-ofa. U Areni se pojavio i Kvinsi Miler, nakon što je kod lokalnog srpskog domaćina obeležio slavu, a na tribinama je bila i lepša polovina bivšeg košarkaša Zvezde Luke Vildoze, srpska odbojkašica