Košmar Denvera, "Bejki Jokić" i ekipa ga pregazili: Nikolin trener napravio skandal kad je video šta mu rade

Denver Nagetsi glatko su izgubili kod kuće od Hjuston Roketsa 101:115, u jednoj od najlošijih mečeva ekipe Nikole Jokića na svom terenu.

Srpski as ubacio je 25 poena uz sedam skokova, iako je već od prve četvrtine bio opterećen prekršajima, na šta je njegov trener Dejvid Adelman najpre ukazivao sudijama protestom, a onda je u trećoj deonici uleteo na teren i nasrnuo na arbitre. Zbog te dve tehničke greške bio je isključen, a utakmica je protekla uz veliku tenziju i na terenu i van njega. Najbolji strelac gostiju Kevin Durent (31 poen) nemilosrdno je ubacivao trojke (5/6) i bio dovoljno fokusiran da