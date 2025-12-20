Kvinsi Miler stigao posle 10 godina i video strašan tim: "Mogu na Fajnal for, samo da to poprave"

Mondo pre 6 sati  |  Nikola Lalović
Kvinsi Miler stigao posle 10 godina i video strašan tim: "Mogu na Fajnal for, samo da to poprave"

Crvena zvezda je u neizvesnom meču savladala Virtus iz Bolonje poenom razlike 90:89, a na ovoj utakmici bio je i Kvinsi Miler.

Nekadašnji krilni centar crveno-belih u Beogradu je ubeležio najbolje nastupe u karijeri, a sada je dočekan ovacijama navijača. Posle meča je novinarima otkrio da uvek gleda mečeve svog bivšeg kluba i da smatra da crveno-beli ove godine mogu da stignu i do Fajnal fora Evrolige. "Bilo je sjajno. Krenuli smo odlično, a onda je bilo nekih grešaka. Promašenih slobodnih bacanja i izgubljenih lopti, ali na kraju dana pobeda je pobeda.Uvek gledam utakmice Zvezde i uvek ću
